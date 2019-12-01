De "Maclovia" a "Amanecer", bellezas de Michoacán se muestran en pantalla: Sectur

De "Maclovia" a "Amanecer", bellezas de Michoacán se muestran en pantalla: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 13:21:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 28 de agosto de 2025.- Los paisajes naturales de Michoacán han conquistado a los más de 5 millones de televidentes que de manera diaria ven las transmisiones de la telenovela “Amanecer”, que se encuentra al aire en México, Sudamérica y Estados Unidos.

Aunque la historia de la telenovela transcurre en el pueblo ficticio de Villa Escarlata, el público ya ha preguntado por la locación real donde se filma la historia protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito. Así lo afirmó Juan Osorio, uno de los productores televisivos más importantes de la actualidad.

Por su parte, Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), explicó que esto ayudará sin duda a fortalecer el turismo en la entidad. 

“La popularidad de la telenovela representa una gran oportunidad para los municipios y los prestadores de servicios turísticos, porque realmente ha despertado el interés por saber dónde se encuentra el pueblo, me comentó Juan Osorio. Aunque en los créditos aparece Pátzcuaro y Tzintzuntzan, luego la gente no los lee”, señaló el funcionario estatal.

Agregó que la dependencia que dirige ha enfocado su estrategia en el turismo de romance para atraer visitantes a la entidad. El objetivo es mostrar los paisajes y la riqueza que caracterizan a “el alma de México”.

En la escena final de esta novela, además de mostrar las bellezas de Tzintzuntzan se podrá apreciar la majestuosidad del lago de Pátzcuaro y la isla de Janitzio, escenario que también sirvió para la filmación de la película “Maclovia”, protagonizada por María Félix en 1948, agregó Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), encargada de dar acompañamiento a la telenovela y producciones que han llegado a la entidad para distintas grabaciones, recordando el eslogan “lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo de una mujer junto a la Autopista Siglo XXI, en La Huacana, Michoacán 
Balean a mujer en una “cachimba” de Tarímbaro, Michoacán, resultó herida 
Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU
SSPC emite recomendaciones de inclusión y seguridad digital en el marco del Día Nacional de las Personas Mayores
Más información de la categoria
Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU
Sigue desaparecido queretano en Jalisco; acudió a supuesta entrevista de trabajo y ya no volvió
Luis Cárdenas Palomino recibe sentencia de poco más de 5 años por tortura
EEUU ofrece millonaria recompensa por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán
Comentarios