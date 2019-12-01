De "Maclovia" a "Amanecer", bellezas de Michoacán se muestran en pantalla: Sectur

Morelia, Michoacán, 28 de agosto de 2025.- Los paisajes naturales de Michoacán han conquistado a los más de 5 millones de televidentes que de manera diaria ven las transmisiones de la telenovela “Amanecer”, que se encuentra al aire en México, Sudamérica y Estados Unidos.

Aunque la historia de la telenovela transcurre en el pueblo ficticio de Villa Escarlata, el público ya ha preguntado por la locación real donde se filma la historia protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito. Así lo afirmó Juan Osorio, uno de los productores televisivos más importantes de la actualidad.

Por su parte, Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), explicó que esto ayudará sin duda a fortalecer el turismo en la entidad.

“La popularidad de la telenovela representa una gran oportunidad para los municipios y los prestadores de servicios turísticos, porque realmente ha despertado el interés por saber dónde se encuentra el pueblo, me comentó Juan Osorio. Aunque en los créditos aparece Pátzcuaro y Tzintzuntzan, luego la gente no los lee”, señaló el funcionario estatal.

Agregó que la dependencia que dirige ha enfocado su estrategia en el turismo de romance para atraer visitantes a la entidad. El objetivo es mostrar los paisajes y la riqueza que caracterizan a “el alma de México”.

En la escena final de esta novela, además de mostrar las bellezas de Tzintzuntzan se podrá apreciar la majestuosidad del lago de Pátzcuaro y la isla de Janitzio, escenario que también sirvió para la filmación de la película “Maclovia”, protagonizada por María Félix en 1948, agregó Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), encargada de dar acompañamiento a la telenovela y producciones que han llegado a la entidad para distintas grabaciones, recordando el eslogan “lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”.