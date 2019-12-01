Dayana Pérez fortalece alianzas para impulsar el turismo en Salvador Escalante

Salvador Escalante, Michoacán, 14 de marzo de 2026.– La presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza participó en una reunión de trabajo con la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el Consejo Consultivo Turístico, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, encaminadas a fortalecer el desarrollo turístico en la entidad.

Durante el encuentro, la alcaldesa reconoció el trabajo coordinado que se realiza entre los distintos niveles de gobierno para impulsar el turismo y preservar las tradiciones que distinguen a los municipios de Michoacán. En ese marco reiteró su compromiso de “Gobernar con amor, justicia y libertad”, impulsando acciones que beneficien a las familias de Salvador Escalante.

En la reunión también se reconoció el trabajo del secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy, así como el impulso que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha dado para fortalecer la promoción turística y el desarrollo económico de la región.

Asimismo, Dayana Pérez Mendoza coincidió con el diputado Toño Mendoza, así como con presidentas y presidentes municipales y autoridades de la región, en la importancia de sumar esfuerzos para seguir posicionando los destinos turísticos y las tradiciones de Michoacán. Bajo la visión de “Escuchar, resolver y transformar”, se busca generar mejores oportunidades para las comunidades.

La alcaldesa destacó que Santa Clara del Cobre continúa consolidándose como un referente turístico y cultural del estado, recordando que “Santa Clara del Cobre enamora” por su riqueza artesanal, historia y hospitalidad.

