Quitan la vida a dos elementos de la GC en Villa Juárez, San Luis Potosí

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 21:44:58

Villa Juárez, San Luis Potosí, a 23 de marzo de 2026.- Dos elementos de la Guardia Civil estatal, fueron ultimados en el municipio de Villa Juárez.

De acuerdo a la información, los policías se encontraban al interior de una camioneta de la corporación, cuando ocurrió el ataque armado.

Las autoridades dieron a conocer que uno de los oficiales fue identificado como Alejandro Niño, quien era originario de Tamuín, pero vivía en Ciudad Valles, mientras que del otro uniformado no se proporcionaron detalles.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí (SSPC) compartió un comunicado, en el que aseguró que se mantiene un operativo en el municipio para dar con los responsables y esclarecer la agresión.