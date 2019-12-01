La GC recupera cinco vehículos robados en distintos municipios de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 22:34:11

Morelia, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- Un total de cinco vehículos con reporte de robo fueron recuperados en el transcurso de este lunes, durante operativos por parte de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en distintos municipios de la entidad.

El primer vehículo asegurado fue una camioneta Ford, tipo F-350, propiedad de la empresa Gas del Lago, la cual fue recuperada en la localidad de San José Coapa, en Morelia.

El segundo caso ocurrió en la colonia La Libertad, de Zamora, ahí los oficiales recuperaron dos motocicletas de distintas marcas, una de modelo 2025 y otra 2022, de colores una rojo y otra verde.

El tercer aseguramiento fue de una camioneta marca Nissan, tipo NP-300, de color gris, con placas de esta entidad federativa, la cual estaba a un costado de la carretera que va de Poturo a La Huacana.

Por último, en el Libramiento Oriente, de Uruapan, aseguraron una camioneta, marca Nissan, tipo NP-300, de color rojo con rojo, con matrícula del estado de México, la cual fue robada en el año 2021, en el estado de Hidalgo.