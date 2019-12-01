Cancelan festival de música por apología del delito en El Marqués, Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 20:26:04

El Marqués, Querétaro, a 23 de marzo de 2026.- El secretario de Gobierno de El Marqués, Alejandro Meré Montes, informó que el festival Vibra, programado para este sábado 21 de marzo, se canceló debido al incumplimiento de la normatividad vigente en materia de contenidos musicales.

Puntualizó que la decisión se basó en un decreto estatal firmado meses atrás y en acuerdos del Cabildo metropolitano, los cuales establecieron restricciones para evitar expresiones que promovieran la violencia, la apología del delito, el consumo de drogas y la denigración o violencia contra las mujeres.

“El tema principal aquí fue la normatividad, y esta no se cumplió conforme a lo que marca la autoridad, casi todas las canciones mencionaban drogas, armas o violencia contra la mujer, y en este mes ese fue un tema primordial”, dijo.

Detalló que el municipio realizó un análisis exhaustivo de los repertorios de todos los artistas contemplados en el cartel, donde se encontró que la mayoría de las canciones incluían referencias a armas, drogas o violencia de género.

Precisó que los organizadores y artistas conocieron con anticipación estas condiciones, aunque optaron por no hacer pública la decisión hasta el último momento, por lo que la cancelación respondió exclusivamente al cumplimiento de la ley.

Mencionó que el municipio mantuvo apertura para apoyar eventos culturales, siempre que se apegaran a la normatividad, y ofreció acompañamiento a promotores para desarrollar espectáculos que cumplieran con los lineamientos legales y sociales.