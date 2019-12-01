Luto en la sierra: mueren dos brigadistas al combatir incendio forestal en Tacámbaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 01:20:55

Tacámbaro, Mich., a 24 de marzo de 2026.— Una tragedia golpeó a las brigadas forestales de Michoacán luego de que dos combatientes perdieran la vida mientras enfrentaban un incendio en una zona serrana de este municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, la tarde - noche del lunes se recibió un aviso al número de emergencias 911 sobre un incendio en el paraje conocido como La Laguna de la Magdalena, por lo que integrantes de la brigada 820 de Tacámbaro acudieron al sitio para intentar sofocar las llamas.

Mientras realizaban las labores de combate, cambios bruscos en la dirección del viento provocaron que el fuego se propagara de forma repentina, rodeando a parte del equipo de brigadistas. Aunque varios lograron ponerse a salvo, dos de ellos quedaron atrapados por el avance del incendio y murieron calcinados en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Ismael García, de 40 años de edad, y Rafael Alan Cornejo, de 19, ambos integrantes de la brigada forestal que combatía el siniestro.

Tras el reporte de la emergencia, al área acudieron elementos de Protección Civil, bomberos y personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes iniciaron las labores en la zona serrana para la recuperación de los cuerpos.

Sin embargo, las maniobras se han complicado debido a lo accidentado del terreno y a la dificultad para acceder al cerro, por lo que las autoridades no descartan que los trabajos se prolonguen durante varias horas o incluso que el rescate sea reanudado hasta las primeras horas del martes, cuando haya mejores condiciones de visibilidad.

El incendio continúa siendo atendido por brigadas y autoridades, mientras que la muerte de los dos combatientes ha generado consternación entre cuerpos de emergencia y habitantes de la región.