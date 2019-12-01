Sorprende repunte político de Toño Ixtláhuac: Escala posiciones y sacude el tablero en Zitácuaro, Michoacán

Sorprende repunte político de Toño Ixtláhuac: Escala posiciones y sacude el tablero en Zitácuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 23:14:31
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Zitácuaro, Mich., a 23 de marzo de 2026.— En medio de un escenario político cada vez más competido, el alcalde Antonio Ixtláhuac Orihuela ha encendido las alarmas tras protagonizar uno de los ascensos más acelerados del país, de acuerdo con el más reciente Ranking Mitofsky sobre alcaldes con mayor incremento en su aprobación.

El edil zitacuarense no solo aparece en el segundo lugar nacional, sino que registra un incremento de +3.9 puntos, colocándose como uno de los perfiles con mayor impulso en todo México. Este dato no mide quién es el más popular… sino quién está creciendo más rápido, y ahí es donde Ixtláhuac está dando el golpe.

Muy cerca del primer sitio, ocupado por Lorena García, la distancia comienza a cerrarse, alimentando una narrativa que ya recorre los círculos políticos: la de una posible remontada.

Analistas advierten que este tipo de crecimiento sostenido suele ser antesala de reposicionamientos mayores, sobre todo cuando se combina con visibilidad y operación política territorial. En contraste, otros alcaldes apenas logran incrementos marginales, lo que hace aún más notorio el avance del presidente municipal de Zitácuaro.

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