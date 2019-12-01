Seguirán cayendo funcionarios de la Ribera de Chapala de Michoacán tras muerte del Mencho, advierte el Gobernador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 21:43:37

Morelia, Mich., a 23 de marzo de 2026.— Las investigaciones derivadas del operativo que siguió a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, comienzan a extenderse hacia gobiernos municipales del occidente de Michoacán. Autoridades estatales confirmaron que funcionarios de varios ayuntamientos de la región de la Ciénega de Chapala están bajo indagatoria por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que, además de los cinco funcionarios del municipio de Chavinda detenidos el pasado 19 de marzo, existen otras líneas de investigación abiertas contra elementos de seguridad pública y personal administrativo de municipios cercanos.

Entre los detenidos se encuentran la síndica municipal de Chavinda, Ana Laura “N”, dos regidores, así como el director y el subdirector de Seguridad Pública. Durante el operativo en su contra, autoridades aseguraron armas, drogas y equipo táctico presuntamente vinculado con actividades delictivas.

El mandatario estatal aseguró que estas detenciones no fueron fortuitas, sino resultado de un proceso de inteligencia que se fortaleció tras los hechos ocurridos el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, donde murió el líder del CJNG.

En el marco de estos operativos, Bedolla señaló que fuerzas estatales y federales también han detenido a presuntos integrantes del crimen organizado en enfrentamientos registrados en municipios como Cotija, Ixtlán y Jiquilpan, donde además se decomisaron armas y droga.

El gobernador advirtió que las investigaciones se extienden a otros municipios de la franja que colinda con Jalisco —entre ellos Sahuayo, Jiquilpan, Briseñas y Venustiano Carranza—, zonas donde el CJNG ha mantenido presencia durante los últimos años y donde, afirmó, ya existen órdenes de aprehensión en proceso de cumplimentarse.