Fallece motociclista tras accidentarse en la Morelia-Salamanca

Fallece motociclista tras accidentarse en la Morelia-Salamanca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 21:28:39
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Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- Un hombre perdió la vida víctima de las lesiones que sufrió tras accidentarse con la motocicleta que conducía, los hechos se registraron en la autopista Morelia-Salamanca en la línea limítrofe dentro Morelia y Tarímbaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones del puente Erandeni, en el sentido norte-sur, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito quienes al arribar encontraron a una persona sin vida y cerca de esta una motocicleta.

Con base en lo anterior se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

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