Ataque ruso con misiles y drones deja al menos tres personas sin vida y 14 heridos en Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 20:41:23

Kiev, Ucrania, 24 de marzo de 2026.- Un ataque combinado con misiles y drones lanzado por Rusia durante la madrugada del martes (horal local de Ucrania) dejó al menos tres personas muertas y 14 heridas en distintas ciudades de Ucrania, informaron autoridades locales.

Las primeras alertas se registraron alrededor de las 2:45 horas, cuando la Fuerza Aérea ucraniana advirtió sobre el posible impacto de misiles balísticos. Minutos después, se escucharon explosiones en ciudades como Poltava y Zaporizhzhia, donde se reportaron daños significativos tras varias oleadas de ataques.

En Zaporizhzhia, el gobernador regional, Ivan Fedorov, confirmó la muerte de una persona y tres heridos, además de daños en al menos seis edificios de departamentos, dos viviendas y una instalación de infraestructura industrial, algunos de los cuales se incendiaron tras el impacto.

Por su parte, en Poltava, el gobernador, Vitaliy Dyakivnych, informó que el saldo fue de dos personas fallecidas y 11 lesionadas. También se reportaron afectaciones en edificios residenciales y un hotel.

Durante la noche, se activaron alertas aéreas en gran parte del país ante la presencia de drones rusos en distintas regiones, incluso en zonas del oeste. En Kiev, la capital, se registraron explosiones desde alrededor de las 00:30 horas debido a un ataque con drones; sin embargo, no se reportaron daños, ya que los sistemas de defensa aérea lograron interceptar los objetivos.

En respuesta al operativo militar, la Fuerza Aérea de Polonia desplegó aviones de combate propios y aliados para resguardar su espacio aéreo.

El ataque ocurre horas después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtiera sobre un posible bombardeo masivo por parte de Rusia, con base en reportes de inteligencia. Este tipo de ofensivas se han intensificado en los últimos meses, con ataques recurrentes contra infraestructura civil en distintas regiones del país.