Tzintzuntzan, Michoacán, 27 de noviembre de 2026.- Hoy Tzintzuntzan celebra 14 años como Pueblo Mágico. El nombramiento reconoce su riqueza histórica, cultural y artesanal, así como el legado vivo de la cultura purépecha en sus comunidades.

A solo 17 kilómetros de Pátzcuaro, este destino fue la antigua capital del señorío purépecha y conserva importantes vestigios de su grandeza prehispánica, como sus emblemáticas Yácatas. A este patrimonio se suma el exconvento Franciscano de Santa Ana, cuya construcción inició a finales del siglo XVI y que resguarda uno de los conjuntos arquitectónicos y religiosos más representativos de la época colonial, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Entre sus atractivos destacan los 54 olivos centenarios que se encuentran en el atrio, considerados entre los más antiguos plantados en América, algunos con más de 400 años de vida. También sobresalen la zona arqueológica de Ihuatzio, sus templos y capillas abiertas, así como el mercado de artesanías, donde el talento de las manos locales mantiene vivas técnicas y expresiones tradicionales.

La experiencia turística se complementa con su cocina tradicional, los sabores de las comunidades de El Tigre y Puerto del Tigre, y los recorridos por el lago de Pátzcuaro, desde cuyos embarcaderos es posible visitar islas como Pacanda.

Para conocer más sobre Tzintzuntzan y los otros nueve destinos que cuentan con esta distinción, visita el portal oficial: https://visitmichoacan.com.mx/