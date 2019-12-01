Cuitzeo celebrará 19 años como Pueblo Mágico con actividades culturales

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- Cuitzeo se prepara para celebrar su 19 aniversario como Pueblo Mágico con una jornada llena de fiesta, música, danza, deporte y cultura. Así lo informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

Rosa Elia Milán Pintor, presidenta municipal de Cuitzeo, explicó que también se celebrará el 475 aniversario de la incorporación del municipio a la cultura hispana, por lo cual se ha programado un amplio cartel de actividades plenamente familiares que comenzarán el próximo 31 de octubre y concluirán el 13 de noviembre.

“Cuitzeo abre sus puertas a todos los turistas locales y nacionales que gusten de la cultura, la buena comida y la sana convivencia, a través de la amplia cartelera de eventos como obras de teatro, eventos musicales, artísticos y deportivos. Además, tendremos por tercera ocasión una muestra gastronómica y artesanal, que ha sido un gran éxito”.

Actividades que se suman a la visita de atractivos turísticos como el Ex Convento de Santa María Magdalena, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, pequeñas capillas como San Pablito, El Calvario y La Concepción, la zona arqueológica Tres Cerritos, el parque ecológico y las aguas termales de Huandacareo, y por supuesto el lago de Cuitzeo, donde se podrá disfrutar de paseos en canoas.

Marisol Pintor Gaytán, directora de Cultura y Turismo del municipio agregó que las actividades darán inicio el 31 de octubre con el concurso de mural artístico “Arte que habla: tu muro, tu voz” y un concierto de rap urbano, impulsando el talento de las y los jóvenes. Para el 1 de noviembre, día central del aniversario, “comenzaremos con las tradicionales mañanitas, un acto cívico, el desfile cultural y artesanal, así como la tradicional callejoneada y la noche de leyendas, donde reviviremos la magia de nuestras calles”, informó.

Finalmente, el 13 de noviembre celebrarán el 19 aniversario de Cuitzeo como Pueblo Mágico con un acto cívico, sin olvidar el festival cultural por las principales calles, el cual contará con música, mapping, espectáculo piromusical y un gran baile de clausura, todos los detalles se pueden consultar en el Facebook: Gobierno de Cuitzeo 2024-2027.