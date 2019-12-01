Crearán arrecife artificial con el hundimiento de dos ex dragas donadas por la Marina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 12:37:29

Morelia, Michoacán, 25 de octubre de 2026.- El ecosistema marítimo de Michoacán se enriquecerá con el hundimiento de dos ex dragas donadas por la Secretaría de Marina (Marina), las cuales permitirán la creación de un arrecife artificial en la costa del municipio de Lázaro Cárdenas, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Secma).

Al respecto, el titular de la dependencia, Alejandro Méndez López, resaltó que además de generar un impacto ambiental positivo en la costa, este proyecto permitirá fortalecer la producción pesquera, así como el turismo y la economía en esta región del estado.

El funcionario estatal detalló que la Marina donó al gobierno estatal las dos ex dragas “Magdalena” y “El Farallón”, dadas de baja en los años 2021 y 2023 por haber cumplido su ciclo de operatividad, pero que ahora permitirán la creación del Sistema Arrecifal Artificial de Michoacán.

Asimismo, indicó que se han realizado reuniones de seguimiento con las autoridades marítimas para elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental y obtener la autorización de vertimiento, con lo que se asegura que las maniobras requeridas se ejecuten en estricto cumplimiento normativo.

Esta iniciativa refleja la suma de esfuerzos entre el Gobierno de Michoacán y la administración federal para transformar infraestructura en desuso en refugios de biodiversidad, consolidar la agenda de protección oceánica e impulsar la reactivación económica en la región del puerto de Lázaro Cárdenas.