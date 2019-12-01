Policía bloquea avance del FNLS al Centro Histórico de Morelia; acusan represión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 14:18:43

Morelia, Michoacán, 25 de octubre de 2026.– Un cerco de elementos de la Policía Morelia y de la Guardia Civil frenó el avance de aproximadamente 30 integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), quienes pretendían llegar al Centro Histórico de la capital michoacana.

El contingente arribó a bordo de dos autobuses, pero al intentar continuar su recorrido se encontró con un dispositivo policial que le impidió el paso hacia el primer cuadro de la ciudad.

Entre los manifestantes predominaban las mujeres, mientras que al frente del grupo se observó a alrededor de seis hombres que portaban palos.

Tras el bloqueo, integrantes del FNLS aseguraron que esta es la quinta ocasión en que las autoridades les impiden llegar al Centro Histórico y calificaron las acciones como un acto de represión contra su organización.

Ante la imposibilidad de avanzar, los inconformes anunciaron que permanecerán en el lugar el tiempo que consideren necesario, mientras los elementos policiales mantienen el cerco para contener el desplazamiento del contingente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas o lesionadas. Tampoco se ha precisado cuánto tiempo permanecerá el operativo ni si habrá una vía de diálogo para permitir el avance de los manifestantes.