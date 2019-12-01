Bajo amenazas y con control de la canasta básica: así operaría presunta red de extorsión en Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 13:49:16

Iguala, Guerrero, 25 de octubre de 2026.- Un exfuncionario del Ayuntamiento de Copalillo, señalado como presunto jefe de plaza y operador financiero del grupo delictivo “Los Tlacos”, fue detenido junto con otros dos hombres, acusados de su probable participación en un esquema de extorsión contra comerciantes de la región.

La detención de Samuel “N”, Pedro “N” y Heriberto “N” se realizó el pasado 23 de octubre en el municipio de Iguala, mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión ejecutadas por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades ministeriales y de seguridad de Guerrero.

De acuerdo con el reporte oficial de las comandancias de la IX Región Militar y la 35/a. Zona Militar, Samuel “N” se desempeñó como Oficial Mayor del Ayuntamiento de Copalillo y presuntamente operaba para “Los Tlacos” en ese municipio.

Las investigaciones lo señalan, junto con los otros dos detenidos, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada. Presuntamente, mediante amenazas e intimidaciones, obligaban a comerciantes locales a adquirir productos de la canasta básica, con lo que habrían establecido un esquema de control y acaparamiento de mercancías de primera necesidad.

Durante las acciones, las autoridades reportaron el aseguramiento de armamento, sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

Los tres hombres quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional que los requiere para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

El caso pone el foco sobre el presunto control de productos esenciales mediante amenazas a comerciantes, una práctica que, de acreditarse, afecta directamente la actividad económica y el abastecimiento de las familias de Copalillo.

Los detenidos se consideran presuntos responsables mientras no se determine su culpabilidad mediante una resolución judicial.