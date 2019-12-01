Operativo en Sonora deja cuatro detenidos; autoridades reportan la “neutralización” de “El Meny Carranza”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 21:42:01

*La intervención en las inmediaciones de San Antonio permitió asegurar siete armas de fuego, cuatro vehículos y una bolsa con presunta marihuana.

Hermosillo, Son., a 24 de octubre de 2026.- Un despliegue de fuerzas federales y estatales en Sonora concluyó con la detención de cuatro personas y la “neutralización” de Francisco “N”, alias “El Meny Carranza”, identificado por las autoridades como un objetivo delictivo prioritario en la región.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, mediante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se llevó a cabo en las inmediaciones del poblado de San Antonio, a partir de trabajos de inteligencia naval. El despliegue incluyó equipos terrestres, dos helicópteros y una aeronave adicional.

Las instituciones señalaron que, al llegar al sitio, el personal fue atacado con disparos de arma de fuego y respondió a la agresión.

Tras el enfrentamiento, las autoridades reportaron la “neutralización” de Francisco “N”, sin precisar en la información difundida su condición. También informaron de la captura de cuatro personas a quienes vinculan con un grupo delictivo.

En el lugar fueron aseguradas cinco armas largas, dos armas cortas, 45 cargadores de distintos calibres, cartuchos, cuatro vehículos y tres chalecos balísticos, además de una bolsa con presunta marihuana.

Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público junto con los objetos asegurados. Esa autoridad determinará su situación jurídica.

Las dependencias participantes señalaron que la intervención forma parte de las acciones coordinadas para desarticular estructuras delictivas en Sonora.