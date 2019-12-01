Ataque a balazos en Uruapan deja una mujer sin vida y otra lesionada

Ataque a balazos en Uruapan deja una mujer sin vida y otra lesionada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 12:19:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán a 25 de octubre de 2026.— Una mujer perdió la vida y otra resultó lesionada tras un ataque armado registrado en un negocio de comida ubicado en la colonia Valle de San Pedro, en este municipio.

 

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades policiales y los servicios de emergencia recibieron una alerta sobre detonaciones de arma de fuego en un establecimiento localizado sobre la calle Venustiano Carranza.

 

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención a Guadalupe “N”, de 52 años, quien resultó herida. En el sitio también confirmaron el fallecimiento de Tania “N”, de 28 años.

 

Posteriormente, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizó las diligencias correspondientes y efectuó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

 

Las autoridades ministeriales deberán llevar a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del ataque. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las personas responsables.

Más información de la categoria
Policía bloquea avance del FNLS al Centro Histórico de Morelia; acusan represión
Bajo amenazas y con control de la canasta básica: así operaría presunta red de extorsión en Guerrero
Se incendia camioneta en la colonia Nueva Valladolid de Morelia
Ataque a balazos en Uruapan deja una mujer sin vida y otra lesionada
Más información de la categoria
Operativo en Sonora deja cuatro detenidos; autoridades reportan la “neutralización” de “El Meny Carranza”
Entra en vigor la “ley predialazo”; así podría afectar el pago de viviendas
Lilly Téllez exige investigar a Guadalupe Taddei por contrato en Sonora
Morelia necesita soluciones, no persecución política: JC Barragán 