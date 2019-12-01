Ataque a balazos en Uruapan deja una mujer sin vida y otra lesionada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 12:19:53

Uruapan, Michoacán a 25 de octubre de 2026.— Una mujer perdió la vida y otra resultó lesionada tras un ataque armado registrado en un negocio de comida ubicado en la colonia Valle de San Pedro, en este municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades policiales y los servicios de emergencia recibieron una alerta sobre detonaciones de arma de fuego en un establecimiento localizado sobre la calle Venustiano Carranza.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención a Guadalupe “N”, de 52 años, quien resultó herida. En el sitio también confirmaron el fallecimiento de Tania “N”, de 28 años.

Posteriormente, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizó las diligencias correspondientes y efectuó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las autoridades ministeriales deberán llevar a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del ataque. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las personas responsables.