Se incendia camioneta en la colonia Nueva Valladolid de Morelia

Se incendia camioneta en la colonia Nueva Valladolid de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 12:22:41
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Morelia, Michoacán a 25 de octubre de 2026.— Daños materiales fue el saldo del incendio de una camioneta registrado en la colonia Nueva Valladolid, en esta ciudad, presuntamente a causa de una falla mecánica.

 

De acuerdo con los reportes, los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre un vehículo que se encontraba en llamas en la calle Jesús Solórzano, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de auxilio.

 

Al lugar acudieron elementos de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para sofocar el fuego y evitar que se extendiera.

 

Finalmente, el incidente dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas. La causa señalada del siniestro fue una presunta falla mecánica.

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