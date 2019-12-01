Lilly Téllez exige investigar a Guadalupe Taddei por contrato en Sonora

Ciudad de México, 24 de octubre de 2026.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, pidió que Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), sea investigada y llevada ante la justicia. La legisladora afirmó que una posible renuncia no sería suficiente ante los señalamientos que ha hecho en su contra.

A través de una publicación en redes sociales, Téllez recordó que en febrero de 2025 solicitó la comparecencia de Taddei para que explicara un contrato de arrendamiento firmado en 2022, cuando estaba al frente del Instituto Sonorense de Transparencia.

El acuerdo fue por un monto anual de un millón 231 mil pesos y se otorgó a Inmobiliaria Alta Sierra, empresa que, de acuerdo con la documentación presentada por la senadora, está vinculada con la familia del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Téllez señaló que el caso podría representar un conflicto de interés y pidió aclarar cómo se asignó el contrato.

Sin embargo, la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado rechazó en abril de 2025 el dictamen para solicitar la comparecencia de Taddei y un informe al gobernador. Hasta ahora, los señalamientos difundidos por la senadora no equivalen a una resolución judicial que determine responsabilidades penales.