Morelia necesita soluciones, no persecución política: JC Barragán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 17:00:28

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.– El diputado Juan Carlos Barragán dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum a Morelia y llamó a fortalecer la coordinación entre gobiernos para resolver los problemas de agua, seguridad, movilidad y servicios públicos que enfrenta la ciudad.

Reconoció los apoyos de Vivienda para el Bienestar y señaló que la transformación debe traducirse en mejores condiciones de vida para las familias, especialmente en colonias populares, tenencias y comunidades rurales.

Asimismo, llamó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a concentrarse en sus responsabilidades y mantenerse al margen de los procesos internos de Morena.

“El gobierno debe gobernar, no decidir por el partido. La gente quiere soluciones, no confrontaciones ni persecución política”, afirmó.

Barragán también pidió que las instituciones actúen con autonomía, legalidad y respeto al debido proceso, sin utilizarse para presionar o intimidar a quienes piensan diferente.

Finalmente, reiteró que los procesos internos deben garantizar equidad y democracia, y que la prioridad de todos los gobiernos debe ser atender las necesidades del pueblo.

“La presidenta viene a trabajar por Michoacán. A nosotros nos corresponde trabajar por Morelia. Nuestra prioridad debe ser la gente, no las disputas políticas”, concluyó.