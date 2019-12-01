Morelia necesita soluciones, no persecución política: JC Barragán 

Morelia necesita soluciones, no persecución política: JC Barragán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 17:00:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.– El diputado Juan Carlos Barragán dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum a Morelia y llamó a fortalecer la coordinación entre gobiernos para resolver los problemas de agua, seguridad, movilidad y servicios públicos que enfrenta la ciudad.

Reconoció los apoyos de Vivienda para el Bienestar y señaló que la transformación debe traducirse en mejores condiciones de vida para las familias, especialmente en colonias populares, tenencias y comunidades rurales.

Asimismo, llamó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a concentrarse en sus responsabilidades y mantenerse al margen de los procesos internos de Morena.

“El gobierno debe gobernar, no decidir por el partido. La gente quiere soluciones, no confrontaciones ni persecución política”, afirmó.

Barragán también pidió que las instituciones actúen con autonomía, legalidad y respeto al debido proceso, sin utilizarse para presionar o intimidar a quienes piensan diferente.

Finalmente, reiteró que los procesos internos deben garantizar equidad y democracia, y que la prioridad de todos los gobiernos debe ser atender las necesidades del pueblo.

“La presidenta viene a trabajar por Michoacán. A nosotros nos corresponde trabajar por Morelia. Nuestra prioridad debe ser la gente, no las disputas políticas”, concluyó.

Más información de la categoria
Vinculan a proceso a mujer por homicidio de periodista en Comonfort, Guanajuato
Observatorio de Seguridad Humana reporta repunte de homicidios y extorsión en Apatzingán
En LC, Michoacán la FGE realiza destrucción de narcóticos
Aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro deja a una persona con heridas graves
Más información de la categoria
Detienen a casi mil personas durante nuevas protestas en Francia
EEUU busca que sus agentes participen en operativos contra crimen organizado en México
Balacera contra policías en Michoacán: Desatan ataque armado durante operativo de seguridad en Indaparapeo
Monreal cuestiona a Maru Campos por hacer pública conversación con Sheinbaum