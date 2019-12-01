Conoce a los expertos del cine internacional que estarán en Michoacán: Sectur

Conoce a los expertos del cine internacional que estarán en Michoacán: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 21:07:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto de 2025.- Michoacán hará historia con la 13 Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas de México, que por primera vez reunirá al 90 por ciento de las comisiones del país, lo cual no había ocurrido en las ediciones anteriores de este evento, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur).

Esta importante reunión de la cinematografía nacional, reunirá a destacados expertos del séptimo arte del 3 al 6 de septiembre en el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, donde se desarrollarán charlas, talleres y los asistentes podrán conocer la riqueza cultural, artesanal, historia y escenarios naturales que existen en “el alma de México” para la filmación de distintas producciones.

Entre las actividades e invitados que conforman esta edición se encuentran Joana Almeida e Sousa, gerente senior de la política de desarrollo en Latinoamérica de Amazon; Juan Carlos Lazo, director del Instituto Latinoamericano en Ciencias Cinematográficas; Carlos Gómez Iniesta, de The Films Tour México; Rubén Figeroa y Bárbara Mendoza, gerentes de locaciones; Rosario Lara Gómez, coordinadora del área de investigación del Instituto Mexicano de Cinematografía, y Alejandro Tavares López de Filma Jalisco, por mencionar algunos. 

Con el desarrollo de este evento, se busca dejar en claro el eslogan de la Cofilmich, "Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán". Además, resaltará la importancia del estado en las producciones cinematográficas, televisivas y de comerciales. Esto se debe a que Michoacán ofrece escenarios espectaculares y las facilidades necesarias para la llegada de estas producciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rescatan a dos adolescentes víctimas de trata en Quintana Roo; su compañera de escuela las reclutaba
Cae camión en un socavón de 10 metros de profundidad en CDMX
Ultiman a tiros a un joven dentro de su vivienda en Zamora, Michoacán 
Clausuran recicladora de PET en Morelia, Michoacán por carecer de permisos ambientales
Más información de la categoria
Incursiona Jalisco en la venta de bebés no nacidos: Embarazadas son asesinadas en la frontera y sus hijos vendidos en EEUU, denuncia periodista
Declara tribunal de EU que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump son ilegales
Esmeralda FG: La tiktokera de Michoacán que presumía lujos y corridos y acabó asesinada con su esposo e hijos en Jalisco
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Comentarios