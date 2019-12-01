Conoce a los expertos del cine internacional que estarán en Michoacán: Sectur

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto de 2025.- Michoacán hará historia con la 13 Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas de México, que por primera vez reunirá al 90 por ciento de las comisiones del país, lo cual no había ocurrido en las ediciones anteriores de este evento, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur).

Esta importante reunión de la cinematografía nacional, reunirá a destacados expertos del séptimo arte del 3 al 6 de septiembre en el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, donde se desarrollarán charlas, talleres y los asistentes podrán conocer la riqueza cultural, artesanal, historia y escenarios naturales que existen en “el alma de México” para la filmación de distintas producciones.

Entre las actividades e invitados que conforman esta edición se encuentran Joana Almeida e Sousa, gerente senior de la política de desarrollo en Latinoamérica de Amazon; Juan Carlos Lazo, director del Instituto Latinoamericano en Ciencias Cinematográficas; Carlos Gómez Iniesta, de The Films Tour México; Rubén Figeroa y Bárbara Mendoza, gerentes de locaciones; Rosario Lara Gómez, coordinadora del área de investigación del Instituto Mexicano de Cinematografía, y Alejandro Tavares López de Filma Jalisco, por mencionar algunos.

Con el desarrollo de este evento, se busca dejar en claro el eslogan de la Cofilmich, "Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán". Además, resaltará la importancia del estado en las producciones cinematográficas, televisivas y de comerciales. Esto se debe a que Michoacán ofrece escenarios espectaculares y las facilidades necesarias para la llegada de estas producciones.