Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turistas llega a Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 16:31:18
Morelia, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- El XVI Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turistas 2025 se realizará del 8 al 12 de septiembre en la capital del estado, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Gabriel Chávez Villa, vicepresidente fundador de la Asociación de Guías de Turistas Certificados de México (Aguiturmex), señaló que para este curso se tiene prevista la asistencia de 400 guías de turistas y 200 acompañantes de México, Latinoamérica y otras partes del mundo, como China, Colombia, Estados Unidos, Rusia y Guatemala.

“Michoacán cuenta con todas las facilidades para la realización de congresos y convenciones por esa razón la Aguiturmex designó a Morelia como la ciudad sede de esta edición del Congreso. Habrá tres días de jornadas académicas en el Teatro Mariano Matamoros, y el resto de los días nos dedicaremos a recorrer los 10 Pueblos Mágicos del estado y a impulsar nueve rutas de turismo comunitario”, comentó Chávez Villa.

La conectividad y la ubicación estratégica de la capital michoacana se presta para ser una excelente sede de este tipo de foros turísticos, “además de su alta vocación turística, será un éxito el evento”, agregó Ma. de Lourdes Galván, vocal para el centro del país, y fundadora de Aguiturmex.

Tanairí Guia Velázquez, jefa de Relaciones Públicas de Aguiturmex, explicó que se tiene prevista una derrama económica de 8 millones de pesos, “además el curso tiene aval de Sectur federal para la NOM 08 y la NOM 09 por lo que las 40 horas sirven para el refrendo de la credencial de guías de turistas certificados”.

Para mayores detalles de los costos y la programación se puede consultar el Facebook: Aguiturmex.

