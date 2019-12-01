Confirma Sectur a Michoacán en la edición 2026 de la carrera Panamericana

Madrid, España, 24 de enero de 2026.- En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se desarrolla en Madrid, España, se presentó de manera oficial la edición 2026 de la Carrera Panamericana, confirmando a Michoacán como una de las sedes a las que llegará a toda velocidad este rally internacional.

Durante la presentación oficial, el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, señaló que La Panamericana 2026 se realizará del 16 al 22 de octubre de este año, recorriendo más de 3 mil 500 kilómetros.

Michoacán, Chiapas, Veracruz, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas serán los estados a los que lleguen los pilotos, para reunir como sucede año con año, a los amantes de la velocidad y a familias enteras que acuden para ver tanto a los autos como a los competidores internacionales.

La Panamericana, además de atraer al turismo deportivo, también representa una oportunidad para difundir y mostrar a “el alma de México” como sede de actividades que integran la gastronomía, la naturaleza, la historia, las artesanías y la identidad del estado.

Este acto encabezado por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, fue parte de las activaciones alternas que se desarrollaron en el Pabellón de México, país socio de la Fitur 2026, atrayendo la atención de los profesionales del turismo iberoamericano y medios de comunicación internacionales.