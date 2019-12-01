Conectividad aérea despega el turismo internacional en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 12:10:13

Morelia, Michoacán; 3 de noviembre de 2026.- El trabajo de promoción del Gobierno que encabeza el Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, rinde frutos al alcanzar números destacables de afluencia de turistas nacionales y extranjeros en esta temporada de Día de Muertos.

A través de la Secretaría de Turismo de Morelia, la capital estuvo presente en los principales foros especializados de turismo, presentando todos sus atractivos culturales, artísticos y gastronómicos.

Algunos de estos espacios en donde Morelia compartió su potencial turístico, fueron la FITUR España, ITB China, MICE en las Vegas, Sacramento, Tianguis Turístico de México, entre otros que han posicionado la marca destino.

A la par, el Gobierno de Morelia llevó a cabo una campaña en la Ciudad de México -el mercado meta más preponderante del turismo nacional- en uno de los centros comerciales más importantes de Santa Fé, en donde se expuso un altar tradicional y muestra cultural. Asimismo, se intensificó la promoción de la capital dentro de nuestro estado en recorridos por las diferentes regiones

En este tenor, la conectividad área fue una herramienta estratégica, ya que de enero a septiembre de 2026 se han recibido 1 millón 160 mil 500 pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Morelia.

Cabe destacar que actualmente se ofrecen un total de 14 rutas aéreas, 4 nacionales (CDMX, Monterrey, Tijuana y Cancún) y 10 internacionales: Ohare, Midway, Oakland, Los Ángeles, San José, Dallas, Houston, Fresno, Sacramento y Ontario.

Otro punto a favor de Morelia es su infraestructura carretera, la cual facilita su conectividad con los principales destinos del País, como Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Guanajuato en menos de 3 horas.

Lo anterior, dio como resultados que en este año se incrementará la afluencia de personas asiáticas, europeas, sudamericanas, de Estados Unidos y familias del interior del estado, que eligieron a Morelia para disfrutar del Día de Muertos.