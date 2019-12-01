Aparatoso choque con volcadura en Calzada de los Arcos de Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 11:49:25

Querétaro, Querétaro, a 3 de noviembre 2026.- Severos daños materiales, fue el saldo que dejó un choque y volcadura entre dos vehículos, el cual se registró sobre calzada de los Arcos.

Fue en un cruce, a la altura de la colonia Jardines de Querétaro, en donde uno de los vehículos involucrados, aparentemente se pasó el semáforo en rojo.

Al pasarse el alto, se dio el choque entre el auto y la camioneta, quedando esta volcada sobre su costado derecho.

Afortunadamente el accidente no dejó personas lesionadas, por lo que no fue necesario, solicitar el apoyo de los servicios de emergencias.

Policías municipales acudieron a tomar conocimiento del accidente, en donde esperaron que los involucrados, llegaran a un acuerdo por daños.