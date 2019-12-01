SSPC continúa con jornadas de reclutamiento en Campeche, Chiapas y Tlaxcala

SSPC continúa con jornadas de reclutamiento en Campeche, Chiapas y Tlaxcala
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 12:20:57
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 3 de noviembre 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Servicio de Protección Federal (SPF), continúa con las jornadas de reclutamiento de Protectores de la Nación en tres entidades del país.

En Campeche, Chiapas y Tlaxcala se ofrecerán plazas federales como Guardias especializados, con un sueldo mensual de 13,607 pesos, además de prestaciones como seguridad social otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aguinaldo, vales de despensa a fin de año, seguro de vida, crédito hipotecario FOVISSSTE, 20 días de vacaciones al año y oportunidades de desarrollo académico permanente, entre otras prestaciones de ley.

Entre los requisitos para participar en el proceso de reclutamiento, selección, capacitación e ingreso se encuentran: ser mujer u hombre con vocación de servicio a México, tener entre 18 y 65 años, contar con estudios mínimos de secundaria, disponibilidad permanente para viajar y cambiar de residencia, así como una estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres.

Las jornadas de reclutamiento se llevarán a cabo en las siguientes fechas y localidades:

En Chiapas, las jornadas de reclutamiento serán en Tapachula 17 y 18 de noviembre y Tuxtla Gutiérrez, 19 de noviembre.

En Campeche, serán en Campeche el 3 y 4 de noviembre y en Champotón 5 y 6 de noviembre.
En Tlaxcala, se realizarán en Huamantla el 10 de noviembre; Apizaco 11 de noviembre y Tlaxcala 12 de noviembre.

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