Hombre pierde la vida atropellado sobre Bernardo Quintana, en la ciudad de Querétaro 

Hombre pierde la vida atropellado sobre Bernardo Quintana, en la ciudad de Querétaro 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 11:54:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 3 de noviembre 2026.- En los primeros minutos de este martes, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, perdió la vida, luego de ser atropellado por un vehículo, en carriles laterales del boulevard Bernardo Quintana.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Arboledas, en dirección a Paseo 5 de Febrero, luego de que la persona, intentara cruzar la vialidad.

Al ser embestido, el cuerpo quedó sobre el camellón divisor, mientras que el conductor del auto, continuó con su trayecto, para evitar su detención.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, son quienes acudieron al lugar a tomar conocimiento, y esperar, el arribo de los servicios periciales, para el levantamiento del cuerpo.

Más información de la categoria
Hombre pierde la vida atropellado sobre Bernardo Quintana, en la ciudad de Querétaro 
Aparatoso choque con volcadura en Calzada de los Arcos de Querétaro capital
Pareja de adultos mayores, sufren accidente en avenida Ejército Mexicano, en El Marqués, Querétaro
Detienen en Querétaro a Paola Monserrat “N” por homicidio calificado y tentativa de homicidio en Guanajuato
Más información de la categoria
'Andy' López Beltrán rechaza vínculos con Amílcar Olán y participación en huachicol fiscal
Sheinbaum cierra octubre con 69% de aprobación, remarca encuesta de El Financiero
EZLN acusa al gobierno de buscar impedir una reunión con madres buscadoras en CDMX
Rectora acusa intervención en sucesión de la UMSNH; anuncia defensa legal y pide intervención de Sheinbaum