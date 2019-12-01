Hombre pierde la vida atropellado sobre Bernardo Quintana, en la ciudad de Querétaro 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 11:54:06

Querétaro, Querétaro, a 3 de noviembre 2026.- En los primeros minutos de este martes, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, perdió la vida, luego de ser atropellado por un vehículo, en carriles laterales del boulevard Bernardo Quintana.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Arboledas, en dirección a Paseo 5 de Febrero, luego de que la persona, intentara cruzar la vialidad.

Al ser embestido, el cuerpo quedó sobre el camellón divisor, mientras que el conductor del auto, continuó con su trayecto, para evitar su detención.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, son quienes acudieron al lugar a tomar conocimiento, y esperar, el arribo de los servicios periciales, para el levantamiento del cuerpo.