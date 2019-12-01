Concluyen con éxito los talleres de Noche de Muertos en Michoacán

Concluyen con éxito los talleres de Noche de Muertos en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 14:19:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- Con la participación de visitantes provenientes de Estados Unidos, Suiza, Argentina, Líbano, Francia, Inglaterra y España, entre otros países, concluye hoy la tercera edición de la Semana de Celebración de Noche de Muertos, detalló la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur). A través de 17 talleres especializados, las y los asistentes vivieron de cerca y desde sus raíces la riqueza cultural en las comunidades del estado.

De igual forma, visitantes de Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Hidalgo, Nayarit y Guanajuato, entre otros, también han participado en estas experiencias que les han permitido acercarse a los saberes, oficios y costumbres que las comunidades preservan y transmiten de generación en generación, comentó Roberto Monroy García, titular de la Sectur.

Durante los talleres, realizados en Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna, Oponguio, Tócuaro, Capula y Arócutin, las y los participantes han conocido de cerca la cocina tradicional, el bordado en punto de cruz, la elaboración de máscaras de madera, pan, catrinas y loza de barro, así como la creación de arcos con madera y flores de cempasúchil, entre otras expresiones culturales.

El funcionario estatal destacó la importancia de acercar a turistas y visitantes a las comunidades, donde sus propios habitantes comparten el significado de esta celebración y los preparativos que realizan para recibir el 1 y 2 de noviembre. Enfatizó que la cuota de recuperación de estas experiencias queda de manera directa a las y los talleristas, en reconocimiento a su trabajo y a la preservación del patrimonio cultural.

Con la conclusión de estos talleres, la Sectur reafirma que la Noche de Muertos es una experiencia que va más allá de observar sus altares y ofrendas: es conocer a sus protagonistas, compartir sus conocimientos y descubrir la riqueza cultural que distingue al estado.

Más información de la categoria
Habitantes de San Fernando pasan la noche con temor tras enfrentamiento armado
Despliegan operativo en El Ortigal tras ataque contra militares
Despliegan mil 600 marinos en Sinaloa; ayudarán a reforzar seguridad
Emboscan a soldados en Ario de Rosales, Michoacán, hay un muerto y dos heridos
Más información de la categoria
ASF denuncia desvío de 7 mil 200 mdp de gobierno de Samuel García en Nuevo León
Lluvias inundan Los Cabos; vehículos terminan arrastrados hasta el mar
Claudia Sheinbaum propone trasladar los restos de Cuauhtémoc Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres
De la austeridad a Disneyland: Funcionario del Bienestar que pregona "primero los campesinos", difunde postales de vacaciones de lujo en Europa; es de los principales promotores de Morón