Concluyen con éxito los talleres de Noche de Muertos en Michoacán

Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- Con la participación de visitantes provenientes de Estados Unidos, Suiza, Argentina, Líbano, Francia, Inglaterra y España, entre otros países, concluye hoy la tercera edición de la Semana de Celebración de Noche de Muertos, detalló la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur). A través de 17 talleres especializados, las y los asistentes vivieron de cerca y desde sus raíces la riqueza cultural en las comunidades del estado.

De igual forma, visitantes de Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Hidalgo, Nayarit y Guanajuato, entre otros, también han participado en estas experiencias que les han permitido acercarse a los saberes, oficios y costumbres que las comunidades preservan y transmiten de generación en generación, comentó Roberto Monroy García, titular de la Sectur.

Durante los talleres, realizados en Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna, Oponguio, Tócuaro, Capula y Arócutin, las y los participantes han conocido de cerca la cocina tradicional, el bordado en punto de cruz, la elaboración de máscaras de madera, pan, catrinas y loza de barro, así como la creación de arcos con madera y flores de cempasúchil, entre otras expresiones culturales.

El funcionario estatal destacó la importancia de acercar a turistas y visitantes a las comunidades, donde sus propios habitantes comparten el significado de esta celebración y los preparativos que realizan para recibir el 1 y 2 de noviembre. Enfatizó que la cuota de recuperación de estas experiencias queda de manera directa a las y los talleristas, en reconocimiento a su trabajo y a la preservación del patrimonio cultural.

Con la conclusión de estos talleres, la Sectur reafirma que la Noche de Muertos es una experiencia que va más allá de observar sus altares y ofrendas: es conocer a sus protagonistas, compartir sus conocimientos y descubrir la riqueza cultural que distingue al estado.