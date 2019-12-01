Emboscan a soldados en Ario de Rosales, Michoacán, hay un muerto y dos heridos

Emboscan a soldados en Ario de Rosales, Michoacán, hay un muerto y dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 14:48:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ario de Rosales, Michoacán, a 31 de octubre 2026.— Un saldo de un militar muerto y otros dos heridos, fue el que dejó el ataque del que fueron objeto por sujetos armados en la localidad de El Ortigal. 

Al respecto se informó que la mañana de hoy, cuando  soldados con sede en Tacámbaro realizaban labores en esa población.

En un momento determinado fueron atacados a balazos hecho en el que uno de los elementos perdió la vida en el lugar, mientras que dos de sus compañeros sufrieron lesiones. 

Tras la agresión, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona. 
Personal de la Fiscalía de Michoacán inició las investigaciones correspondientes.

Más información de la categoria
Habitantes de San Fernando pasan la noche con temor tras enfrentamiento armado
Despliegan operativo en El Ortigal tras ataque contra militares
Despliegan mil 600 marinos en Sinaloa; ayudarán a reforzar seguridad
Emboscan a soldados en Ario de Rosales, Michoacán, hay un muerto y dos heridos
Más información de la categoria
ASF denuncia desvío de 7 mil 200 mdp de gobierno de Samuel García en Nuevo León
Lluvias inundan Los Cabos; vehículos terminan arrastrados hasta el mar
Claudia Sheinbaum propone trasladar los restos de Cuauhtémoc Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres
De la austeridad a Disneyland: Funcionario del Bienestar que pregona "primero los campesinos", difunde postales de vacaciones de lujo en Europa; es de los principales promotores de Morón