Emboscan a soldados en Ario de Rosales, Michoacán, hay un muerto y dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 14:48:15

Ario de Rosales, Michoacán, a 31 de octubre 2026.— Un saldo de un militar muerto y otros dos heridos, fue el que dejó el ataque del que fueron objeto por sujetos armados en la localidad de El Ortigal.

Al respecto se informó que la mañana de hoy, cuando soldados con sede en Tacámbaro realizaban labores en esa población.

En un momento determinado fueron atacados a balazos hecho en el que uno de los elementos perdió la vida en el lugar, mientras que dos de sus compañeros sufrieron lesiones.

Tras la agresión, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona.

Personal de la Fiscalía de Michoacán inició las investigaciones correspondientes.