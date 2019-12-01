Despliegan mil 600 marinos en Sinaloa; ayudarán a reforzar seguridad

Despliegan mil 600 marinos en Sinaloa; ayudarán a reforzar seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 14:49:31
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Mazatlán, Sinaloa, a 31 de octubre 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) desplegó a mil 600 elementos en el estado de Sinaloa, para apoyar con las labores de seguridad.

A través de redes sociales, la dependencia federal indicó que los uniformados realizarán labores de fortalecimiento de la vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas, particularmente en Mazatlán, donde persiste una escalada de violencia ligada a las pugnas entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones rivales del Cártel de Sinaloa.

Igualmente, se explicó que la medida se tomó en el marco de la visita a la región del almirante y secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para reunirse con la gobernadora Graciela Domínguez Nava y representantes de los “principales sectores empresariales del estado”.

“Se planteó impulsar la reactivación de Sinaloa mediante el fortalecimiento de la  economía circular, la construcción y los distintos sectores productivos, promoviendo la inversión, la generación de empleos y el bienestar de las familias”, detalló la Marina en el boletín de prensa.

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