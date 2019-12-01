Dan a conocer identidad del presunto envenenador de perros del Parque España; enfrentaría hasta 10 años de cárcel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 14:26:28

Ciudad de México, a 31 de octubre 2026.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) dio a conocer la identidad del presunto responsable del envenenamiento de perros en la colonia Condesa y el Parque España, ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc.

Se trata de Salvador “N”, de 58 años de edad, quien fue detenido en la demarcación mencionada el pasado 30 de octubre.

Al corte de esta edición se tiene el registro de cuatro perros fallecidos y tres denuncias presentadas por sus propietarios.

La dependencia capitalina detalló que las investigaciones para dar con el sospechoso incluyeron pruebas periciales para identificar la sustancia tóxica utilizada, así como el análisis de videograbaciones y entrevistas.

“Las investigaciones se desarrollan en coordinación con la SSC, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la alcaldía Cuauhtémoc”, señaló la Fiscalía.

Salvador “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Norte, donde un juez determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que, por el delito de causar dolosamente la muerte de un animal, el Código Penal contempla penas de dos a seis años de prisión; no obstante, cuando existe sufrimiento grave antes de la muerte, como en casos de envenenamiento, la condena puede alcanzar hasta 10 años.