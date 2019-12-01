Balean a policía municipal en Uruapan, Michoacán; está grave

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 14:57:59

Uruapan, Michoacán a 01 de noviembre de 2026.— Un agente de la Policía Municipal resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos durante la madrugada de este domingo en la colonia La Tamacua.

Al respecto se informó que dichas agresión se registró al filo de las 02:30 horas, en el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y De las Delicias, lugar en donde sujetos que viajaban en un vehículo presuntamente le cerraron el paso y dispararon contra él.

De acuerdo con los reportes preliminares, el agente había concluido el traslado de la síndica municipal a su domicilio, a quien brindaba custodia, cuando comenzó a ser seguido por los agresores.

El policía recibió un impacto de bala en el abdomen y fue trasladado a un hospital local, donde su estado de salud se reporta como grave.

Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque y la identidad de los responsables.