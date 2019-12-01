Con respaldo de la federación, Sectur atraerá más turismo a Michoacán: Roberto Monroy

Morelia, Michoacán, a 07 de noviembre del 2025.- Con el respaldo de la federación, la Secretaría de Turismo del estado (Sectur) buscará una mayor atracción turística a Michoacán, al formar parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el cual, la dependencia estatal participa en el eje de Desarrollo Económico con Justicia.

En encuentro con medios de comunicación, el funcionario estatal destacó que a través del proyecto planteado por la federación se busca impulsar esta actividad económica, por ejemplo, se ha propuesto acompañar el turismo comunitario, esquemas de promoción, llevar a cabo eventos institucionales en el territorio estatal (no solamente en Morelia), así como proyectos de infraestructura que beneficiarán a las comunidades para generar un ingreso económico.

Acotó que se realizó una reunión con más de 170 personas en la que participaron cocineras, artesanos, alcaldes, pescadores, prestadores de servicios, para acotar la ruta de trabajo a partir de los puntos de acuerdo en el sector.

Roberto Monroy pidió esperar a que se presente el plan Michoacán por parte de la federación y conocer las estrategias para lograr trabajos transversales que beneficien al sector turístico, como pueden ser obras o la difusión del destino.