Con 18 conexiones aéreas, Michoacán abre sus puertas al turismo, la cultura y joyas coloniales: Bedolla

Con 18 conexiones aéreas, Michoacán abre sus puertas al turismo, la cultura y joyas coloniales: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 14:28:59
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Morelia, Michoacán, 19 de julio de 2026.- Con una oferta de 18 destinos nacionales e internacionales, el Aeropuerto de Morelia Francisco J. Múgica se consolida como una pieza clave en el impulso al turismo y el desarrollo económico de Michoacán durante el presente periodo vacacional de verano, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

 

El mandatario estatal resaltó que, a través de esta terminal aérea, el turismo nacional y extranjero puede arribar a Michoacán con total comodidad para conocer los atractivos culturales, gastronómicos e históricos, así como las diversas joyas turísticas con las que cuenta la entidad.

 

Ramírez Bedolla detalló que el aeropuerto conecta de manera directa con destinos clave en los Estados Unidos, como Los Ángeles, Ontario, Sacramento, San Antonio, Houston y Dallas. Asimismo, mantiene una conectividad directa con Ixtapa, Puerto Vallarta, Mexicali, Tijuana, Monterrey y Ciudad de México, entre otros, facilitando el flujo de viajeros en esta temporada alta.

 

Como muestra de este dinamismo, el gobernador informó que, tan solo de enero a junio de este año, más de 772 mil pasajeros han arribado a la entidad a través de esta vía.

 

Resaltó que el estado se encuentra listo para recibir a los visitantes con sus 10 Pueblos Mágicos, rincones llenos de historia donde se pueden admirar monumentos emblemáticos y degustar platillos típicos elaborados con recetas ancestrales, las cuales muestran la riqueza de la cocina tradicional michoacana, reconocida a nivel mundial.

 

 

Por otra parte, para quienes buscan el turismo de sol y playa, el gobernador señaló que la Costa michoacana cuenta con 12 playas espectaculares ideales para pasar momentos increíbles en familia, entre las que destacan Maruata, Nexpa, Faro de Bucerías, Las Brisas, San Juan de Alima, Boca de Apiza, Playa Jardín, Playa Azul, Las Peñas, Chuquiapan, La Soledad y Caleta de Campos.

 

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