La agroindustria, motor a impulsar para consolidar la 4T en Michoacán: Torres Piña

Apatzingán, Michoacán, a 19 de julio de 2026.- Aunque Michoacán se mantiene como una potencia agrícola a nivel nacional y mundial, el gran reto para detonar el desarrollo regional sigue siendo la agroindustrialización del campo, consideró Carlos Torres Piña, al señalar que la transformación económica del estado pasa por generar valor agregado a lo que producen miles de familias michoacanas.

Durante encuentros con productores, empresarios y distintos sectores sociales en Apatzingán, el aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía sostuvo que la agroindustria debe convertirse en uno de los principales motores de la Cuarta Transformación en Michoacán, al permitir la generación de empleos, fortalecer las economías locales y evitar que la riqueza del campo salga del estado sin dejar mayores beneficios.

Torres Piña indicó que en los recorridos por la entidad, las principales preocupaciones de la población siguen siendo la seguridad, el respaldo al campo, la ganadería y el impulso a las pequeñas y medianas empresas, temas que, afirmó, están estrechamente vinculados.

Advirtió que, pese a que Michoacán lidera la producción de aguacate, mango, berries, plátano y limón, gran parte de estos productos continúa comercializándose a granel, mientras que el proceso de transformación industrial y las ganancias derivadas se generan en otras entidades o países.

“Somos un estado rico en producción agrícola, pero todavía no logramos que esa riqueza se traduzca en más empleos y mejores oportunidades para nuestras regiones”, expresó.