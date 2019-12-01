Dictan sentencia en EEUU contra el "Mayo" Zambada, ex líder criminal de Sinaloa y socio principal de "El Chapo"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 09:49:17

Nueva York, Estados Unidos, a 20 de julio 2026.- Ismael "El Mayo" Zambada García recibió una sentencia de cadena perpetua por su responsabilidad en delitos relacionAdos con el crimen organizado, homicidio, conspiración para traficar estupefacientes a Estados Unidos y otros del fuero federal.

El juez Brian Cogan, tiular de la Corte de Distrito en Brooklyn Nueva York, resolvió que el co fundador del Cártel de Sinaloa pasará el resto de su vida en una prisión federal estadoundiense.

Además, le impuso una multa de 15 mil millones de dólares.

De acuerdo con uno de los fiscales del Departamento de Justicia de EEUU (DOJ), tras escuchar la sentencia, el capo mexicano pidió perdón y también deseó que se detenga la violencia en México y en el resto del mundo.

"El Mayo Zambada pidió disculpas... Es impisble pedir perdón por los crímenes cometidos", recalcó el agente federal.

Cabe recordar que el pasado 25 de agosto de 2025, el socio de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como "El Chapo", se declaró culpable de todos los cargos en su contra, ante el juez Cogan.