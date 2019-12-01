Explosión e incendio en la Refinería de Salamanca genera movimiento de socorristas

Salamanca, Guanajuato, a 20 de julio 2026.- Sin personas lesionadas ni afectaciones reportadas a la población concluyó, de manera preliminar, el incidente registrado la noche de este domingo en la Refinería Ing. Antonio M. Amor (RIAMA), donde una explosión derivó en un incendio que movilizó a las brigadas internas de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en un área de proceso identificada como Hidro 3, cercana a la planta catalítica. Tras la explosión, se observó fuego en la zona de los quemadores, lo que provocó la activación inmediata de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de contingencias.

Personal especializado de Petróleos Mexicanos llevó a cabo las maniobras necesarias para contener las llamas y evitar que el siniestro se extendiera hacia otras instalaciones del complejo, mientras se realizaban inspecciones para verificar que las condiciones fueran seguras.

Hasta el momento, la información disponible indica que no hubo trabajadores heridos ni fue necesario evacuar a habitantes de las zonas aledañas. No obstante, continúan las revisiones técnicas para establecer el origen del incidente y evaluar posibles daños en la infraestructura.

Al cierre de esta información, Pemex no había dado a conocer una postura oficial sobre lo sucedido. Se espera que en las próximas horas la empresa emita un comunicado en el que informe las causas del incidente, el resultado de las inspecciones y las acciones implementadas tras la emergencia.