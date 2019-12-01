Capturan en Nayarit a 10 presuntos integrantes de grupo delictivo de Jalisco, entre ellos un supuesto operador conocido como “M4”

Tepic, Nayarit, a 19 de julio de 2026.- Un operativo coordinado entre fuerzas federales permitió la detención de 10 presuntos integrantes de un grupo delictivo con presencia en Nayarit y Tlaxcala, entre ellos José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4”, señalado como uno de los principales operadores de la organización criminal en ambas entidades.

El Gabinete de Seguridad informó que las capturas se realizaron este domingo durante siete cateos simultáneos ejecutados en los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit, como resultado de trabajos de inteligencia encabezados por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las autoridades, Ahumada Villegas era identificado como coordinador de actividades ilícitas en Nayarit y Tlaxcala. Los detenidos son investigados por su presunta participación en delitos como homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo al transporte de carga, tráfico de armas y extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos, además de ser considerados integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones permitieron reunir los elementos necesarios para que un juez de Control autorizara las órdenes de cateo, las cuales fueron ejecutadas de manera simultánea por las corporaciones participantes.

Durante las diligencias fueron aseguradas tres armas largas, tres vehículos, teléfonos celulares y diversos bienes cuyo valor supera los cuatro millones de pesos, de acuerdo con el reporte oficial.

Las personas detenidas, junto con los objetos asegurados, fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica. En tanto, los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo de las autoridades.

El Gabinete de Seguridad destacó que este operativo representa un golpe a la estructura operativa, logística y financiera de la organización criminal, al afectar bienes valuados en más de cuatro millones de pesos y reducir su capacidad de operación.