Vinculan a proceso al "Tirador de la Atlixcáyotl"; se mantendrá en prisión

Vinculan a proceso al "Tirador de la Atlixcáyotl"; se mantendrá en prisión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 08:19:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 20 de julio 2026.- Rafael “N”, conocido como el “Tirador de la Atlicáyotl” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en diversos ataques armados contra automovilistas en Puebla.

Además, un juez de Control determinó aplicarle la medida preventiva de prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal.

Según la resolución del togado, el hombre está acusado de homicidio en grado de tentativa, lesiones, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.

Al señalado se le relaciona con una serie de casos en los que vehículos fueron alcanzados por disparos mientras circulaban por la zona de la Atlixcáyotl.

Además, las autoridades poblanas también investigan a Rafael “N” por una presunta agresión contra los agentes que participaron en su captura.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae estadounidense ligado a célula liderada por hijos de "El Chapo"; EEUU lo busca por narcomenudeo
Vinculan a proceso a dos presuntos responsables de ataque armado en San Miguel de Allende
Hallan cuerpo sin vida en Morelia, Michoacán 
En Charo, Michoacán aseguran tres camiones con producto forestal y pone a disposición a tres personas por presunto uso de documentación falsa
Más información de la categoria
Confirma García Harfuch golpe a Jalisco: cae presunto sucesor de “El Jardinero” y desmantelan célula en tres estados
Barragán va contra magistrada y quienes resulten responsables; los denunciará por delitos contra la administración de justicia y persecución política
Dictan sentencia en EEUU contra el "Mayo" Zambada, ex líder criminal de Sinaloa y socio principal de "El Chapo"
Andy Burnham se convierte en primer ministro de Reino Unido; es el séptimo en 10 años
Comentarios