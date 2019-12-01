Vinculan a proceso al "Tirador de la Atlixcáyotl"; se mantendrá en prisión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 08:19:17

Ciudad de México, a 20 de julio 2026.- Rafael “N”, conocido como el “Tirador de la Atlicáyotl” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en diversos ataques armados contra automovilistas en Puebla.

Además, un juez de Control determinó aplicarle la medida preventiva de prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal.

Según la resolución del togado, el hombre está acusado de homicidio en grado de tentativa, lesiones, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.

Al señalado se le relaciona con una serie de casos en los que vehículos fueron alcanzados por disparos mientras circulaban por la zona de la Atlixcáyotl.

Además, las autoridades poblanas también investigan a Rafael “N” por una presunta agresión contra los agentes que participaron en su captura.