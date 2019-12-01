Mujer presuntamente cercana a gobernador de Hidalgo agrede a guardia de seguridad en Pachuca

Mujer presuntamente cercana a gobernador de Hidalgo agrede a guardia de seguridad en Pachuca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 07:44:14
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Pachuca, Hidalgo, a 20 de julio 2026.- Una mujer, que aseguró ser cercana a Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, fue captada en video mientras agredía a un guardia de seguridad de un fraccionamiento en Pachuca.

Según vecinos de la zona habitacional, la señalada y su pareja agredieron física y verbalmente al guardia del Fraccionamiento La Herradura.

De acuerdo con los testigos, el  encontronazo inició porque había una larga fila para entrar al complejo habitacional.

Por lo anterior, la pareja en cuestión decidió ir con los vigilantes para exigirles que los dejaran pasar antes que a los demás.

Ante la negativa de los guardias, tanto el hombre como la mujer comenzaron a insultarlos y, en un momento determinado, la fémina lanzó golpes contra uno de los trabajadores, al tiempo que gritaba “el gobernador es mi amigo”.

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