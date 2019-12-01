Ataque armado contra Guardia Civil en Álvaro Obregón, Michoacán, termina con recuperación de cinco vehículos robados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 22:40:11

Álvaro Obregón, Mich., a 19 de julio de 2026.- Un operativo de la Guardia Civil derivó en un enfrentamiento armado con presuntos delincuentes en el municipio de Álvaro Obregón, luego de que los agentes ubicaran varios vehículos con reporte de robo. Tras la agresión, las autoridades lograron recuperar cinco unidades y asegurar una motocicleta, sin que se reportaran elementos policiales lesionados.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron la tarde de este domingo durante recorridos preventivos, cuando los uniformados detectaron cinco vehículos que habían sido robados poco antes en el municipio de Tarímbaro.

Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, los ocupantes de las unidades presuntamente abrieron fuego contra los agentes, lo que provocó una respuesta inmediata por parte de la Guardia Civil, cuyos elementos repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos.

Tras controlar la situación, los presuntos agresores lograron escapar, mientras que los oficiales aseguraron el perímetro para preservar los indicios y evitar riesgos para la población.

Como resultado del operativo fueron recuperados los cinco vehículos con reporte de robo, además de una motocicleta que también quedó bajo resguardo de las autoridades.

Las unidades aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial, que dará seguimiento a las investigaciones para identificar y localizar a los responsables tanto del ataque armado contra los elementos de seguridad como del robo de los vehículos.

Este nuevo hecho de violencia se suma a los operativos que mantienen las corporaciones estatales para combatir el robo de vehículos y la presencia de grupos delictivos en la región Morelia-Tarímbaro-Álvaro Obregón.