Accidente de motocicleta en Zamora, Michoacán, deja una persona sin vida 

Accidente de motocicleta en Zamora, Michoacán, deja una persona sin vida 
Accidente de motocicleta en Zamora, Michoacán, deja una persona sin vida 
Accidente de motocicleta en Zamora, Michoacán, deja una persona sin vida 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 08:32:02
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Zamora, Michoacán, a 20 de julio 2026.- Un hombre que conducía a exceso de velocidad perdió la vida de forma inmediata al chocar su motocicleta contra una glorieta.

El mortal accidente ocurrió aproximadamente a las 23:40 horas de este domingo en la Avenida 5 de Mayo y Leonardo Castellanos, donde algunos automovilistas al ver el percance de inmediato reportaron al 911.

En cuestión de minutos llegaron paramédicos de Rescate pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida al masculino, debido a las lesiones que sufrió.

Elementos de Tránsito Municipal acordonaron la zona y notificaron lo ocurrido al personal de la Fiscalía General, por lo que más tarde llegaron Peritos Especializados y Agentes Ministeriales para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones.

Respecto al fallecido se dijo que se encuentra en calidad de desconocido, solo se indicó viajaba en una motocicleta Italika FT150 color negro con verde, sin placa de circulación.

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