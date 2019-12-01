Cocineras tradicionales presentes en el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan

Uruapan, Michoacán, 28 de marzo de 2026.- Con el inicio del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, también llega la Muestra de Cocina Tradicional que se realizará este sábado 28 y domingo 29 de marzo en la Plaza Izazaga, también conocida como la Plaza de La Ranita, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

En esta edición participan 20 maestras y cocineras tradicionales de 11 comunidades, quienes ofrecen 19 platillos típicos de sus regiones a precios accesibles. El servicio estará disponible en un horario de 9:00 a 18:00 horas, destacó el funcionario estatal.

Entre los platillos que encontrarán están el caldo y filete de pescado, trucha dorada, tacos de charales, capirotada, atápakua, birria, carne de res con champiñones y nopales, mole, churipo, corundas, tacos de diversos guisados, por mencionar tan solo algunos de los alimentos en los que están plasmados el amor que se ha transmitido de generación en generación.

El tianguis artesanal recibe con entusiasmo a turistas nacionales e internacionales, quienes tras disfrutar del desfile y recorrer el 65 Concurso Estatal de Artesanías en la Casa de la Cultura, se sumergen en la riqueza de Michoacán. En este encuentro destacan visitantes de Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Guanajuato, así como de Washington, Texas, Utah y Nueva York. Además, la magia de Uruapan ha cautivado a viajeros provenientes de Canadá y Suiza, reafirmando el alcance global de nuestra cultura.