Cerveza artesanal y gastronomía se reunirán en el municipio de Hidalgo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 16:00:13

Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- La séptima edición del Festival de Cerveza Artesanal reunirá a 12 productores en el jardín principal del municipio de Hidalgo, el 18 y 19 de abril. Además, se realizará el Rally Epic Motors Sports Cumbres de Hidalgo, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

El director de Desarrollo Económico y Gestión Social del municipio, Carlos Edgar González Pérez, señaló que este festival es un evento cultural, gastronómico y cervecero que atrae a visitantes de la región, quienes podrán degustar 40 estilos diferentes de la bebida.

Por su parte, el director de Turismo, Felipe de Jesús Mora Herrera, explicó que en este evento se promueve la producción local y un ambiente de convivencia familiar, lo que posiciona al festival como un lugar atractivo para el turismo y una tradición anual que identifica al municipio de Hidalgo, Michoacán. “Esperamos una afluencia de alrededor de dos mil personas por los dos días, quienes podrían generar una derrama económica cercana a los 250 mil pesos”, señaló el funcionario.

En cuanto al deporte, el presidente del Club Automovilístico Morelia A.C., Juan Luis Calderón Hinojosa, explicó que en el Rally Epic Motors Sports Cumbres de Hidalgo participarán casi 20 tripulaciones que mostrarán sus autos al público asistente.

Para más información sobre la programación del evento, se puede consultar la página de Facebook H. Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán. 2024-2027.