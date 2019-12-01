En marzo, Michoacán registró 55 homicidios dolosos menos que en 2025: Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 17:57:59

Morelia, Michoacán, a 09 de abril de 2026.- El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, informó avances en investigaciones de alto impacto y destacó una disminución significativa en el delito de homicidio doloso en la entidad.

Detalló que, mientras en marzo de 2025 se contabilizaron 100 eventos con 112 víctimas, en marzo de 2026 la cifra descendió a 45 eventos con 60 víctimas, lo que representa una reducción cercana al 46 por ciento.

El fiscal señaló que estos resultados derivan de investigaciones sólidas, operativos estratégicos y la coordinación permanente entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.

En relación con el homicidio de Pedro Valencia Cerecero, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, informó la detención de tres presuntos responsables y precisó que no existen indicios que vinculen el caso con violencia política ni con delincuencia organizada.

Sobre los hechos registrados en la preparatoria “Antón Makárenko”, en Lázaro Cárdenas, indicó que el adolescente involucrado fue imputado por feminicidio y permanece en internamiento preventivo, mientras continúan las investigaciones con un análisis integral de su entorno.

Respecto al caso de Arantepacua, recordó que los hechos ocurridos en 2017 permanecieron sin avances durante años; sin embargo, tras la aplicación del Protocolo de Estambul, se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 16 ex servidores públicos estatales por los delitos de homicidio, abuso de autoridad y tortura.

Asimismo, destacó que la coordinación interinstitucional ha permitido avances en la disminución de otros delitos, como el robo de vehículos, además de informar sobre cateos realizados y el aseguramiento de 58 máquinas tragamonedas.

Finalmente, anunció la próxima emisión de convocatorias para regular los servicios de arrastre, corralones y funerarios, con el objetivo de evitar cobros excesivos y brindar mayor certeza y transparencia a la ciudadanía.