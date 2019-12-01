Líder supremo de Irán declara que su país ganó la guerra contra EEUU e Israel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 14:50:24

Teherán, Irán, a 9 de abril 2026.- Mojtaba Jameneí, líder supremo de Irán, declaró que su país ganó la guerra contra Estados Unidos e Israel.

Lo anterior, según un mensaje difundido a la nación persa a través de la prensa oficial.

“Hoy, y hasta el momento presente, podemos afirmar con seguridad que ustedes (el pueblo de Irán) han logrado la victoria en la tercera defensa épica y sagrada” y añadió que Teherán no busca la guerra, pero no renunciará a sus derechos.

Igualmente, el hijo del finado Alí Jameneí, prometió que Irán llevará, sin duda, el control del estrecho de Ormuz a una “nueva etapa” y exigirá asimismo una indemnización por los daños causados durante las hostilidades.

Por otra parte, aseveró que la República Islámica está decidida a vengar la muerte del antiguo líder supremo así como de otros iraníes muertos.

"La firme voluntad de vengar la sangre derramada de él y de todos los mártires caídos durante la segunda (conflicto con Israel en junio de 2025) y la (actual) tercera guerra impuesta perdurará en el corazón y en el alma", comentó Mojtaba Jameneí según el mensaje difundido.