SSP de Michoacán asegura 1.2 toneladas de estupefacientes y 264 vehículos presuntamente vinculados a delitos

SSP de Michoacán asegura 1.2 toneladas de estupefacientes y 264 vehículos presuntamente vinculados a delitos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 15:41:47
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Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, informó sobre los resultados relevantes respecto al combate a delitos, destacando el aseguramiento de más de mil 235 kilogramos de distintas drogas durante marzo, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Sobre el practicar el funcionario estatal informó los avances operativos de la Guardia Civil, entre los que sobresale la detención de 312 personas, de las cuales 65 están vinculadas a células delictivas; además de mil 617 presentaciones de personas ante la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa.

Estos resultados derivan de las acciones coordinadas del Plan Paricutín, llevadas a cabo junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, a través de las cuales también se logró el aseguramiento de 264 vehículos, 72 armas de fuego, más de 16 mil cartuchos útiles, 16 mil 950 litros de precursores químicos y más de 14 mil 400 litros de combustible.

Asimismo, se fortalecieron las labores de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) en el combate a fuentes de financiamiento ilícito, con el aseguramiento de 436 máquinas tragamonedas en lo que va del año y más de 3 mil 650 desde 2023. Estas acciones impactan directamente en la disminución del delito de extorsión, ya que cada máquina puede generar hasta 12 mil pesos mensuales para grupos delictivos.

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