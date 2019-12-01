Detenciones, decomisos y cateos en varios estados durante operativos de seguridad

Detenciones, decomisos y cateos en varios estados durante operativos de seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 14:54:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 9 de abril del 2026.- El Gabinete de Seguridad reportó diversas detenciones, aseguramientos de droga, armas y equipo táctico durante operativos realizados el 8 de abril de 2026 en distintos puntos del país, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Entre los hechos relevantes, en Colima elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal detuvieron a dos personas, a quienes les aseguraron 55 pastillas de fentanilo, 13 dosis de metanfetamina y un teléfono celular.

En Tlalpan, Ciudad de México, agentes federales detuvieron en flagrancia a dos extranjeros acusados de extorsión, asegurando dinero en efectivo, una motocicleta y dos teléfonos móviles.

En Lázaro Cárdenas, Michoacán, personal de la Marina, la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal localizó una lancha con 265 kilogramos de cocaína.

En Axochiapan, Morelos, fuerzas federales y estatales detuvieron a dos hombres y decomisaron 40 kilogramos de marihuana, armamento y equipo táctico.

En Nuevo León, operativos en Cadereyta y Santa Catarina dejaron ocho personas detenidas, además del aseguramiento de armas largas y cortas, cargadores, cartuchos, droga y chalecos tácticos.

En Ocotlán de Morelos, Oaxaca, autoridades catearon un inmueble, donde detuvieron a una persona y aseguraron armas largas y cortas, granadas, un tubo lanzagranadas, cartuchos, droga, básculas y equipo táctico.

Mientras tanto, en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, una revisión en dos módulos permitió asegurar armas cortas, cargadores, cartuchos, marihuana, puntas, chips y cargadores de celular.

Además, en operativos realizados en Badiraguato, Sinaloa, y Guadalupe y Calvo, Chihuahua, elementos del Ejército detuvieron a cinco personas y aseguraron 14 armas largas, un lanzagranadas, casi cuatro mil cartuchos, vehículos con blindaje artesanal, chalecos tácticos, cascos y 21 drones.

Las acciones forman parte de los operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales para combatir a los grupos delictivos en distintas regiones del país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enjambre de abejas causa zozobra en Coahuayana, Michoacán
SSP de Michoacán asegura 1.2 toneladas de estupefacientes y 264 vehículos presuntamente vinculados a delitos
Detenciones, decomisos y cateos en varios estados durante operativos de seguridad
Por accidente cae de un segundo piso en su casa de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Detenciones, decomisos y cateos en varios estados durante operativos de seguridad
Líder supremo de Irán declara que su país ganó la guerra contra EEUU e Israel
Gobierno invertirá más de 315 mil millones en carreteras en todo México: Sheinbaum
Tras crimen de dos maestras, alumnos sometieron a "Osmar N" para entregarlo a autoridades en prepa de Lázaro Cárdenas
Comentarios