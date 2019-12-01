Detenciones, decomisos y cateos en varios estados durante operativos de seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 14:54:02

Ciudad de México, 9 de abril del 2026.- El Gabinete de Seguridad reportó diversas detenciones, aseguramientos de droga, armas y equipo táctico durante operativos realizados el 8 de abril de 2026 en distintos puntos del país, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Entre los hechos relevantes, en Colima elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal detuvieron a dos personas, a quienes les aseguraron 55 pastillas de fentanilo, 13 dosis de metanfetamina y un teléfono celular.

En Tlalpan, Ciudad de México, agentes federales detuvieron en flagrancia a dos extranjeros acusados de extorsión, asegurando dinero en efectivo, una motocicleta y dos teléfonos móviles.

En Lázaro Cárdenas, Michoacán, personal de la Marina, la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal localizó una lancha con 265 kilogramos de cocaína.

En Axochiapan, Morelos, fuerzas federales y estatales detuvieron a dos hombres y decomisaron 40 kilogramos de marihuana, armamento y equipo táctico.

En Nuevo León, operativos en Cadereyta y Santa Catarina dejaron ocho personas detenidas, además del aseguramiento de armas largas y cortas, cargadores, cartuchos, droga y chalecos tácticos.

En Ocotlán de Morelos, Oaxaca, autoridades catearon un inmueble, donde detuvieron a una persona y aseguraron armas largas y cortas, granadas, un tubo lanzagranadas, cartuchos, droga, básculas y equipo táctico.

Mientras tanto, en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, una revisión en dos módulos permitió asegurar armas cortas, cargadores, cartuchos, marihuana, puntas, chips y cargadores de celular.

Además, en operativos realizados en Badiraguato, Sinaloa, y Guadalupe y Calvo, Chihuahua, elementos del Ejército detuvieron a cinco personas y aseguraron 14 armas largas, un lanzagranadas, casi cuatro mil cartuchos, vehículos con blindaje artesanal, chalecos tácticos, cascos y 21 drones.

Las acciones forman parte de los operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales para combatir a los grupos delictivos en distintas regiones del país.