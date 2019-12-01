Enjambre de abejas causa zozobra en Coahuayana, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 16:15:10

Coahuayana, Michoacán, a 09 de abril de 2026.- Momentos de zozobra se vivieron entre vecinos de esta localidad, luego de que un enjambre de abejas fuera detectado al interior de una tortillería y una carnicería, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes, fueron ciudadanos quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de los insectos, ante el riesgo de posibles ataques a clientes y trabajadores de los establecimientos.

Al sitio acudió personal de Protección Civil, que tras implementar maniobras de control, logró capturar la colmena y retirarla del lugar, trasladándola a una zona segura.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas por picaduras, por lo que la situación fue controlada sin mayores incidentes.