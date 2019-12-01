Atento comunicado a la ciudadanía de Michoacán

Atento comunicado a la ciudadanía de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 16:18:54
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Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán, en referencia al proceso penal seguido en contra de 11 personas provenientes de corporaciones policiacas con respecto a hechos suscitados en Ecuandureo, informa a la ciudadanía:

Una magistratura de Sala Unitaria Penal analizó la apelación y determinó revocar la resolución que concedió la salida de suspensión condicional del proceso a los 11 imputados. Además, declara fundada la oposición de la Fiscalía, ordena la reconducción de los imputados a proceso y pide que se designe un juez diverso para que en 48 horas se convoque a audiencia y en cumplimiento a la ejecutoria se resuelva el tema de imposición de medidas cautelares.

Además, se informa que el Tribunal de Disciplina Judicial, con base en sus atribuciones, de manera oficiosa, por medio de la Comisión de Disciplina Judicial solicitó a la Unidad de Investigación el inicio de la integración de una investigación ante la posible comisión de una falta administrativa, determinando la Unidad correspondiente la necesidad de implementar una medida cautelar de suspensión a la persona juzgadora que habría concedido la salida alterna, solicitando la misma a la Comisión de Disciplina Judicial para realizar la investigación  correspondiente, la cual, en sesión extraordinaria, fue concedida, con el compromiso de que las actuaciones y diligencias se realizarán apegadas a derecho y que la persona juzgadora tendrá plenamente a salvo su derecho de defensa, el de audiencia y al debido proceso.

El Nuevo Poder Judicial de Michoacán reitera su compromiso con una justicia pronta, efectiva y cercana a la ciudadanía.

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